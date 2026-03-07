“Jemi të gatshëm të ndihmojmë”, Zelensky flet me princin saudit për situatën në Lindjen e Mesme

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të shtunën se kishte folur me Princin e Kurorës Saudite Mohammed bin Salman në lidhje me situatën në Iran dhe Lindjen e Mesme dhe riafirmoi ofertën e Kievit për të ndihmuar në përballimin e droneve iraniane. “Ukraina ka luftuar kundër ‘Shahidëve’ (të projektuar nga Irani) për vite me radhë dhe…

Bota

07/03/2026 23:18

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të shtunën se kishte folur me Princin e Kurorës Saudite Mohammed bin Salman në lidhje me situatën në Iran dhe Lindjen e Mesme dhe riafirmoi ofertën e Kievit për të ndihmuar në përballimin e droneve iraniane.

“Ukraina ka luftuar kundër ‘Shahidëve’ (të projektuar nga Irani) për vite me radhë dhe të gjithë e pranojnë se asnjë vend tjetër në botë nuk ka një përvojë të tillë”, tha Zelenskiy në Telegram për bisedën e tij.

“Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe presim që populli ynë të marrë gjithashtu mbështetjen e nevojshme.”

Ai tha më parë këtë javë se kishte folur me udhëheqësit e Bahreinit, Jordanisë, Kuvajtit, Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, raporton Reuters.

Zelensky ka thënë gjithashtu se Ukraina, e cila është përballur me sulme të rregullta nga Shahidët në luftën katërvjeçare me Rusinë, do të ndihmonte Shtetet e Bashkuara duke ofruar specialistë për t’iu kundërvënë armëve.

