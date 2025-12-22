“Jemi takuar në një kafene”, Edi flet për njohjen me Elijonën jashtë
Eduard Kuçi dhe Elijona Binakaj janë sqaruar me njëri-tjetrin pas disa akuzave për njëri-tjetrin. Ata kanë lënë dyshime se janë njohur jashtë e se kanë shkëmbyer mesazhe së bashku. Elijona nga ana tjetër ka mohuar për më shumë për banorin, ndonëse thekson se i kishte shkruar para Big Brother. Edi theksoi se i ka shkruar…
ShowBiz
Eduard Kuçi dhe Elijona Binakaj janë sqaruar me njëri-tjetrin pas disa akuzave për njëri-tjetrin.
Ata kanë lënë dyshime se janë njohur jashtë e se kanë shkëmbyer mesazhe së bashku.
Elijona nga ana tjetër ka mohuar për më shumë për banorin, ndonëse thekson se i kishte shkruar para Big Brother.
Edi theksoi se i ka shkruar kur kuptoi që do të ishte në Big Brother, meqë dolën emrat.
Mes tjerash tha se janë takuar në një kafene në Gjakovë dhe se janë përshëndetur.
Sidoqoftë, kjo mbetet e dyshimtë pasi nuk sqaruar asgjë më shumë për publikun.
Kanë lënë të kuptohet se kanë diçka më shumë se sa kjo jashtë mureve të kësaj shtëpie.