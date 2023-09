“Jemi në pikën më të lartë të historisë” – Kumbulla flet për Kombëtaren shqiptare: Mund të konkurojmë me të gjithë

Marash Kumbulla është mbushur plot shpresë nga ecuria e Kombëtares.

Mbrojtësi i Romës ka dhënë një intervistë për “Savoirsport”, ku shorehet se kuqezinjtë janë në pikën më të lartë në historinë e tyre.

Kumbulla ka treguar edhe përshtypjet që i ka lënë Sylvinjo, i cili sipas tij, di të jep besim se mund të ndeshesh me këdo.

“Kemi një shans të mirë, kemi filluar shumë mirë. Kemi një ekip të ri, por edhe me djem me përvojë. Shpresoj që bashkëlojtarët e mi ta bëjnë këtë ëndërr realitet. Sylvinjon e takova gjatë ndeshjes së parë kundër Polonisë, ai më la përshtypje të mirë. Është një trajner karizmatik dhe pozitiv, transmeton besim dhe dëshirë për të konkurruar me të gjithë”.

“Lojtarë nga Shqipëria që mund të shkojnë në nivele të larta? Asllani dhe Broja janë dy djem të rinj, ka edhe të tjerë, por mendoj se ata të dy kanë një të ardhme të mirë përpara”.

“Ne jemi në një pikë të lartë të historisë sonë, ne mund të konkurrojmë me të gjithë. Kjo përzierje e përvojës dhe rinisë do të na lejojë të arrijmë qëllimet tona”, ka thënë Marash Kumbulla.