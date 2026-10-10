Javën e ardhshme e merr komandën e KFOR-it/ Kush është gjenerali italian, Roberto Vergori?
Italia po përgatitet të marrë sërish komandën e misionit paqeruajtës KFOR në Kosovë. Gjeneralmajori Roberto Vergori, një oficer i Ushtrisë Italiane me përvojë të gjerë në njësitë ajrore dhe në misione ndërkombëtare është caktuar si komandanti i ardhshëm i forcës shumëkombëshe të Aleancës së Atlantikut. Procesi i kalimit tek udhëheqja e re do të mbahet…
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Italia po përgatitet të marrë sërish komandën e misionit paqeruajtës KFOR në Kosovë.
Gjeneralmajori Roberto Vergori, një oficer i Ushtrisë Italiane me përvojë të gjerë në njësitë ajrore dhe në misione ndërkombëtare është caktuar si komandanti i ardhshëm i forcës shumëkombëshe të Aleancës së Atlantikut.
Procesi i kalimit tek udhëheqja e re do të mbahet në selinë e KFOR-it në Prishtinë më 14 tetor, në ora 11:00.
Gjeneralmajori i ushtrisë, Özkan Ulutas do t’ia dorëzojë komandën e KFOR-it gjeneralmajorit Roberto Vergori.
Admirali George M. Wikoff, komandanti i Komandës së Forcave të Përbashkëta Aleate në Napoli, do të kryesojë ngjarjen.
Emërimi i gjeneralit Roberto Vergori e vendos sërish një oficer italian në krye të misionit të NATO-s në Kosovë dhe riafirmon rolin udhëheqës të Italisë në sigurinë e Ballkanit Perëndimor.
Profili i Vergorit ndërthur përvojën në komandë, një qasje të integruar ndër-shërbimesh (të përbashkët), njohuri mbi teatrot operacionale ndërkombëtare dhe një karrierë që përfshin shërbimin në njësitë ajrore të Ushtrisë.
Për Italinë, ky emërim i ri shënon një transferim të rëndësishëm përgjegjësie në një rajon që konsiderohet strategjik për stabilitetin evropian dhe sigurinë e zonës euro-atlantike.
Roberto Vergori u lind në Leçe më 28 shtator 1971. Ai ndoqi Kursin e 172-të në Akademinë Ushtarake të Modenës nga viti 1990 deri në 1992 dhe përfundoi trajnimin si oficer në Shkollën e Aplikimit të Ushtrisë në Torino midis viteve 1992 dhe 1995.
I promovuar në gradën e togerit në vitin 1994, ai u caktua në Regjimentin e 183-të të Parashutistëve “Nembo” në Pistoia, ku mbajti pozicione të ndryshme operacionale dhe komanduese. Pasi ndoqi Kursin e 130-të të Shtabit të Përgjithshëm dhe Kursin e 7-të Shumëtematik, ai shërbeu në Departamentin e Menaxhimit të Personelit pranë Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë.
Në vitin 2008, ai ndoqi Kursin e Avancuar të Komandës dhe Shtabit (nr. 12) në Mbretërinë e Bashkuar, duke shërbyer më pas në Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë Britanike deri në shtator të vitit 2011.
Pas kthimit në Itali, ai mbajti pozicione në Zyrën e Zëvendësshefit të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë dhe brenda Zyrës së Përgjithshme të Shtabit. Më 23 nëntor 2012, ai mori komandën e Batalionit të 2-të “Tarquinia” të Regjimentit të 187-të të Parashutistëve “Folgore” në Livorno, duke drejtuar fazën e gatishmërisë operacionale të tij në vitin 2013 si një njësi manovruese e Forcës së Përbashkët të Reagimit të Shpejtë.
Nga dhjetori i vitit 2013 deri në gusht të vitit 2016, ai shërbeu si Shef i Seksionit të Studimeve dhe Situatave pranë Zyrës së Komandantit të Shtabit të Operacioneve të Përbashkëta. Midis marsit dhe korrikut të vitit 2016, ai shërbeu si Asistent Ushtarak i Komandantit të Forcës dhe Shefit të Misionit për UNIFIL-in në Liban.
I promovuar në gradën e kolonelit më 1 korrik 2016, ai mori komandën e Regjimentit të 5-të të Këmbësorisë “Aosta” në Mesinë më 2 shtator 2016, duke u bërë komandanti i 123-të i tij. Në qershor të vitit 2017, ai komandoi Forcën e Përbashkët të Detyrës “Taormina 1” gjatë samitit të G7-ës në Taormina.
Nga shkurti i vitit 2018 deri në gusht të vitit 2020, ai shërbeu si Shef i Divizionit të Operacioneve (J3) në Shtabin e Përbashkët të Operacioneve. Nga 25 gushti 2020 deri më 2 shtator 2021, ai komandoi Misionin e Ndihmës dhe Mbështetjes Dypalëshe në Libi (MIASIT).
Pasi u gradua Gjeneral Brigade (me vjetërsi që daton nga 1 janari 2021), ai mori komandën e Brigadës së Parashutistëve “Folgore” më 22 tetor 2021, detyrë të cilën e mbajti deri më 28 shtator 2023.
Nga 2 shkurti 2023 deri më 1 gusht 2023, ai drejtoi Forcën e Përbashkët të Detyrës – Liban (Sektori Perëndimor) si pjesë e misionit UNIFIL. Më pas, nga 6 tetori 2023 deri më 26 shkurt 2024, ai komandoi Shkollën e Nënoficerëve të Ushtrisë në Viterbo.
Pasi u gradua Gjeneral Divizioni (me vjetërsi efektive nga 1 janari 2024), ai shërben si Drejtues i Zyrës së Përgjithshme të Shefit të Shtabit të Ushtrisë që nga 27 shkurti 2024.