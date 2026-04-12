Javë e nxehtë po vjen, temperaturët do të arrijnë deri në 19 gradë

Java që po vjen parashihet me mot të ndryshueshëm, vranësira, rreze dielli dhe riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1-4gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 15-19 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperendimit dhe verilndjes, shpejtësia e së cilës mund të jetë nga 1-7m/s. E hënë…

12/04/2026 23:50

E hënë

Mot me diell dhe vranesira të shpërndara. Temperaturat minimale: 1-4°C Temperaturat maksimale: 15-19°C Era: Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperendimit me shpejtësi 1-7m/s

E martë

Mot me diell dhe vranesira të shpërndara. Vranësirat gjatë ditës vende-vende parashihen të sjellin riga shiu. Temperaturat minimale: 3 – 7°C Temperaturat maksimale: 15-18°C Era: nga jugperendimi me shpejtësi 1-5m/s

E mërkurë

Moti me diell dhe vranësira të shpërndara.. Vrannsirat vende-vende mund të sjellin riga shiu. Temperaturat minimale: 3-7°C Temperaturat maksimale: 16-19°C Era: kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-6m/s.

E enjte

Mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Vranësirat vende-vende mund të sjellin riga shiu. Temperaturat minimale: 4-8°C Temperaturat maksimale: 17-19°C Era: nga veriperendimi 1-7m/s.

E premte Mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat mimale: 3 deri 7°C Tmperaturat maksimale: 15- 18°C Era: nga drejtimi i veriperendimi me shpejtësi 1-6m/s.

 

