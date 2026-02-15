Java e ardhshme me shi e borë
Gjatë javës së ardhshme do të mbajë mot i ndryshueshëm, i vranët, intervale me diell dhe me reshje shiu dhe bore në vendin tonë. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, të hënën do të mbajë moti i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të jenë nga -2 deri 0°C dhe ato maksimale nga…
Lajme
Gjatë javës së ardhshme do të mbajë mot i ndryshueshëm, i vranët, intervale me diell dhe me reshje shiu dhe bore në vendin tonë.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, të hënën do të mbajë moti i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të jenë nga -2 deri 0°C dhe ato maksimale nga 7 deri 9°C.
Të martën moti do të mbajë i vranët dhe me reshje shiu dhe bore. Temperaturat minimale do të jenë nga -1 deri 1°C dhe ato maksimale nga 2-4°C.
Ditën e mërkurë, në vendin tonë moti do të jetë i vranët dhe me intervale me diell. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -1 deri 1°C dhe ato maksimale prej 5-8°C.
Të enjten moti do të jetë kryesisht i vranët. Temperaturat minimale do të jenë nga 4 deri -2°C dhe ato maksimale nga 7 deri 10°C.
Ndërsa, të premten moti do të jetë i vranët dhe me shi. Temperaturat minimale nga -2 deri 0°C, ato maksimale nga 5 deri 8°C.