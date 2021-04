Janjiç për dialogun: Kurti do të veprojë ndryshe nga Hoti, do të shohim drama të reja

Për të dyja palët nuk duket momenti i duhur për dialog. Unë nuk praj asnjë rezultat konkret mes Kosovës dhe Serbisë në dialog”, Dushan Janjiç”.

Analisti serb pozicionin e Albin Kurtit e sheh ndryshe nga ai i paraardhësit të tij.“Kurti do të veprojë ndryshe nga Hoti. Ai do të vendos reciprocitet ndaj palës serbe. Ai dëshiron të vendos filozofinë e tij në dialog, prandaj mund të shohim drama të reja”, tha ai në RTV Dukagjini.

Sipas Janjiç situata aktuale sa i përket dialogut po i konvenon presidentit të Serbisë, Vuçiq.“Aleksandar Vuçiq po e preferon këtë status-quo. Ai po pret zgjedhjet e reja presidenciale dhe më pas ato parlamentare. Vuçiq do të thotë në Bruksel se nuk është momenti i duhur për marrëveshje. Ai do të tentojë të blejë kohë deri në vitin tjetër”.Analisti thotë se Bajdeni me përmendjen e kompromisit në letrën e tij ka nënkuptuar marrëveshjen përfundimtare me njohe reciproke.