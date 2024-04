Janë numëruar 77,86% e votave, këto janë rezultatet Janë numëruar mbi 77 për qind të votave, dhe momentalisht duke prirë kandidatja e VMRO-së, Gordana Siljanoska me 39,64%, pas saj vjen kandidati i LSDM-së stevo Pendarovski me 19,32%. Pas tij është kandidati i Frontit Evropian Bujar Osmani me 14,38% dhe pas tij është kandidati i VLEN Arben Taravari me 10,20%.