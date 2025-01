“Jam i lodhur, por sërish ka puls” – bën bujë videoja e Gjestit pak para se të hynte në Big Brother Albania Gjesti ka befasuar të gjithë mbrëmjen e djeshme (e martë) me kalimin e tij në Big Brother VIP Albania 4. Dhe kjo ndodhi akoma pa u bërë 24 orë nga largimi i spektaklit në Kosovë, Big Brother VIP, pas një eliminimi kokë me kokë me Drilon Ramën. Ai siç shihet nuk ka të ndalur dhe…