Jakup Krasniqi me vargje emocionale nga Haga uron për ditëlindjen e gruas së tij

E urime për të nuk ka lënë pa dërguar as vet Jakup Krasniqi, shkruan lajmi.net.

Vajza e tij, Gresa Krasniqi ka publikuar fjalët prekëse e emocionale që ka shkruar Jakup Krasniqi nga qelia e paraburgimit në Hagë.

Postimi i plotë:

Urime ditëlindjen Nanë

Çdo ditëlindje tjetër e festofsh pranë babit, uroj te jetë ky një vit i bukur per ju të dy!

“Sot për ty po mendoj, për ditëlindjen tënde të 61-të, sa e vështirë qenka të festoj larg teje.

Por ti festo e gëzo me fëmijët tanë që bashkë i rritem me shumë dashuri.

Ata e gëzofshin jetën më mirë se unë ti, mos paçshin pengesa siç patem ne të dy! “

Jakup Krasniqi

15 Maj, 2021. /Lajmi.net/