Jack Smith dëshmon në një seancë me dyer të mbyllura, thotë se vendimi për të ngritur akuza ndaj Trump ishte i tij
Bota
Ish-prokurori i posaçëm Jack Smith të mërkurën mbrojti hetimin e tij penal ndaj Presidentit Donald Trump në një depozitë me dyer të mbyllura përpara Komitetit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve, ndërsa përballet me shqyrtim nga ligjvënësit republikanë.
“Vendimi për të ngritur akuza ndaj Presidentit Trump ishte i imi, por baza për këto akuza mbështetet tërësisht te Presidenti Trump dhe veprimet e tij, ashtu siç pretendohen në aktakuzat e ngritura nga juritë e mëdha në dy distrikte të ndryshme,” tha Smith në pjesë të deklaratës së tij hyrëse të siguruara nga CNN.
Smith u thirr për të dëshmuar lidhur me keqmenaxhimin dhe mbajtjen e dyshuar të dokumenteve të klasifikuara nga Trump, si dhe rolin e tij në përpjekjet për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020, sipas burimeve të njohura me hetimin. Ai po ashtu synon të sqarojë çështje që lidhen me përdorimin e të dhënave telefonike që ai ka thirrur me urdhër gjykate nga ligjvënësit me të cilët Trump kishte folur për skemën e zgjedhjeve.
“Unë nuk i zgjodha ata anëtarë; Presidenti Trump i zgjodhi,” tha Smith, sipas deklaratave të siguruara nga CNN.
Por mund të ketë detaje për të cilat Smith mund të mos jetë i gatshëm ose i aftë të dëshmojë të mërkurën, siç janë pjesë të vëllimit të dytë të raportit të tij që lidhen me trajtimin e dokumenteve të klasifikuara nga Trump në Mar-a-Lago, shtoi burimi.
Intervista me rrezik të lartë mund të zgjasë me orë dhe mbart rrezik të konsiderueshëm për Smith, pasi Trump ka kërkuar që ai të ndiqet penalisht, dhe mënyra se si Smith u përgjigjet pyetjeve mund të sjellë rreziqe përballë një gjyqtari federal në Florida, Departamentit të Drejtësisë dhe Komitetit Gjyqësor të kontrolluar nga republikanët.
Kryetari i Komitetit Gjyqësor, Jim Jordan, një republikan nga Ohio, e thirri Smith-in me urdhër gjykate për të dëshmuar privatisht, duke e akuzuar Smith-in se po drejtonte një hetim “partiak dhe të motivuar politikisht” ndaj Trump dhe se kishte kryer “mbikëqyrje abuzive” ndaj ligjvënësve, ndër akuza të tjera.
Smith ka mohuar vazhdimisht se puna e tij ishte e motivuar politikisht dhe ka thënë se është i gatshëm të dëshmojë publikisht lidhur me hetimet e tij për keqmenaxhimin e dyshuar të dokumenteve të klasifikuara nga Trump në resortin e tij Mar-a-Lago dhe për përpjekjet për të përmbysur zgjedhjet presidenciale të vitit 2020, që kulmuan me trazirat e 6 janarit 2021 në Kapitolin e SHBA-së.
“Ideja që politika do të luante rol në çështje të mëdha si kjo është absolutisht qesharake dhe krejtësisht në kundërshtim me përvojën time si prokuror,” tha Smith gjatë një interviste në tetor me ish-prokurorin federal Andrew Weissmann në University College London.
“Jack mezi pret t’u përgjigjet pyetjeve të komitetit, të ndajë bazën ligjore për hapat e tij hetimorë dhe të diskutojë provat e përpjekjeve të dyshuara të Presidentit Trump për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020 dhe posedimin e paligjshëm të dokumenteve të klasifikuara në Mar-a-Lago,” tha avokati i Smith-it, Peter Koski, në një deklaratë për CNN.
Smith, një prokuror me përvojë të gjatë në çështjet e korrupsionit publik, u emërua nga Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland në nëntor 2022 për të mbikëqyrur hetimet pasi Trump njoftoi se po kandidonte sërish për president.
Ai ngriti akuza penale ndaj Trump në vitin 2023. Ish-presidenti u deklarua i pafajshëm në të dyja çështjet dhe asnjëra nuk shkoi në gjyq. Çështja për keqmenaxhimin e dokumenteve të klasifikuara përfundoi kur gjykatësja e distriktit Aileen Cannon, e emëruar nga Trump, shpërbëri zyrën e Smith-it. Çështja e zgjedhjeve të vitit 2020 dhe e 6 janarit u pengua nga një vendim historik i Gjykatës së Lartë dhe u hoq pasi Trump u rizgjodh.
Trump ka vazhduar të thotë se nuk ka bërë asgjë të gabuar më 6 janar dhe, që nga marrja e detyrës për një mandat të dytë, ai ka falur mbi 1,000 persona që ishin akuzuar në lidhje me sulmin e dhunshëm.