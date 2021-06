Ja se si do të duket formacioni i Chelseas edicionin tjetër, me Tuchel që do disa transferime

Tekniku gjermani mori drejtimin në janar pas shkarkimit të Frank Lampardit, me “Blutë” që atëherë renidtëshin në pozitën e nëntë, transmeton lajmi.net.

Nën Tuchel, skuadra londineze ka pësuar një transformim drastik për të forcuar mbrojtjen e tyre të rrjedhshme dhe për t’i kthyer ato në një anë që me të vërtetë ka frikë përsëri.

Por puna është shumë larg nga përfundimi për Tuchel, i cili nënshkroi një kontratë të re tre-vjeçare në fillim të këtij muaji si një shpërblim për punën e tij mbresëlënëse në “Stamford Bridge”.

Chelsea qëndroi në top të katërt në xhiron e fundit falë Tottenhamit, këta të fundit mposhten Leicesterin.

Në fund të fundit, triumfi i tyre në Ligën e Kampionëve do të thoshte se nuk kishte rëndësi nëse ata përfunduan të katërtin ose më të ulët, por lufta e tyre për të siguruar vendin e tyre nënvizoi nevojën për disa përforcime.

Tuchel ka pranuar se do të dëshironte të shtonte “deri në tre” nënshkrime të reja në skuadrën e tij në afatin kalimtar të verës. Por me një listë të fryrë dhe dhjetëra lojtarë që kthehen nga huazimet, duket se ka të ngjarë të ketë largime.

Pra, kush do jetë në skuadrën e Chelseas për edicionin 2021/22?

Portierë:

Edouard Mendy mund të ketë pasur disa dyshime për vendin e tij në ekipin e Chelsea pasi Kepa Arrizabalaga u zgjodh për disa ndeshje në fund të sezonit në Premier League.

Por Tuchel konfirmoi se senegalezi mbetet shumë zgjedhja e tij numër një, gjë që i jep Kepa një vendim për të bërë.

27-vjeçari, një nënshkrim prej 71 milionë funte nga Athletic Bilbao në 2018, humbi vendin e tij nën Lampard dhe nuk është rikuperuar kurrë pas një sërë shfaqjesh nën nivelin e tij.

Trajneri i ri i Lazios, Maurizio Sarri thuhet se është i interesuar të ribashkohet me Kepa në “Stadio Olimpico”, megjithëse ka shumë mundësi të jetë një marrëveshje huazimi nëse Tuchel është i gatshëm ta lerë spanjollin të largohet.

Nëse Kepa siguron një largim nga fituesit e Ligës së Kampionëve, Tuchel do të duhet të gjejë një kopje rezervë për të siguruar mbulim për Mendy, pasi veterani Willy Caballero u la i lirë pas skadimit të kontratës së tij.

Kjo do të thotë që një nga portierët e akademisë së Blues – me shumë gjasa të jetë Jamie Cumming – mund të promovohet në skuadrën e ekipit të parë si portieri i tretë.

Mbrojtësit:

‘Shtylla’ e suksesit të Tuchel deri më tani në Chelsea është linja e tyre e fortë, por mund të ketë disa ndryshime të rëndësishme këtë verë.

Thiago Silva me siguri po qëndron pasi ka nënshkruar një marrëveshje të re një vjeçare pas një fushate mbresëlënëse debutuese në Premierligë në moshën 35 vjeç. Partnerët e tij mbrojtës Antonio Rudiger dhe Cesar Azpilicueta gjithashtu duken të sigurt.

Sidoqoftë, ajo që ndodh me Kurt Zouma dhe Andreas Christensen mund të varet nga biznesi i tyre në tregun e transferimeve.

I pari mund të ketë demonstruar aftësinë e tij nga goditjet me pesë gola në kampionat sezonin e kaluar, por francezi ka rënë poshtë urdhrit të goditjes nën Tuchel.

Christensen ka shijuar një vrapim të zgjatur në ekip për të ringjallur karrierën e tij me Blues.

Por me raportet që lidhin qendërmbrojtësin e Bayern Munich, Niklas Sule me një lëvizje në Chelsea, ka një mundësi që Zouma të shitet për të financuar një lëvizje për gjermanin.

Sa për mbrojtësit e krahut të tyre, duket se Chelsea është i interesuar të nënshkruajë Achraf Hakimi nga Inter Milan dhe kjo mund ta shohë Reece James të humbasë vendin e tij të fillimit, ndërsa Emerson dhe Marcos Alonso mund të largohen të dy këtë verë.

Mesfushorët:

Një themel i fortë për Tuchel për të mbështetur është fakti që N’Golo Kante, ndoshta në garën për Topin e Artë, nuk do të shitet. As nuk duket se Mateo Kovacic dhe Jorginho do të largohen në çdo kohë së shpejti pasi kanë bërë përmirësime të mëdha në gjysmën e dytë të sezonit.

Nuk do të ishte befasi të shihje talentin skocez Billy Gilmour të dalë në huazim. 20-vjeçari me sa duket është zhgënjyer me mungesën e kohës së tij të lojës, pasi ka hyrë në ekipin e parë në 2019 dhe mund t’i jepet mundësia për të fituar përvojë më shumë diku tjetër.

Ekzistojnë gjithashtu dyshime nëse Ruben Loftus-Cheek dhe Ross Barkley do të kthehen në skuadrat e ditës së ndeshjes të Chelsea këtë sezon pas huazimeve zhgënjyese përkatësisht në Fulham dhe Aston Villa.

Tuchel ka kontrolluar me emër Loftus-Cheek në lidhje me monitorimin e përparimit të tij dhe 25-vjeçari mund të mbahet në vend që të shitet.

Por Barkley, 27, mund ta shohë të ardhmen e tij diku tjetër me një konkurrencë të ashpër për vendet në ekipin e parë në Chelsea dhe luftën e tij për kohën e lojës në Villa duke sugjeruar që ditët e tij më të mira mund të jenë pas tij.

Sulmues:

Me vetëm tre pika për tu mbushur përpara, Tuchel ka dilemën e zgjedhjes nga një varg talentesh sulmuese. Dhe me një sulmues qendror që thuhet të jetë në krye të listës së tij të blerjeve këtë verë, ka të ngjarë të ketë ndryshime në skuadrën e tij.

Bashkatdhetarët e tij Timo Werner dhe Kai Havertz kanë formuar një partneritet të frytshëm në muajt e fundit, duke u kombinuar me yllin gjithnjë të qëndrueshëm Mason Mount.

Kjo mund të ndryshojë nëse Chelsea bën përparim në ndjekjen e 100 milionë euro të sulmuesit të Borussia Dortmund Erling Haaland, me Tuchel të etur për të sjellë më shumë fuqi zjarri. Sidoqoftë, preferenca e norvegjezit mund të jetë bashkimi me kampionët Manchester City, ose kalimi në Spanjë te ndonjëri nga dy gjigantët, Real Madrid dhe Barcelona.

Christian Pulisic do të inkurajohet nga koha e tij e shtuar e lojës që kur u ribashkua me Tuchel, trajneri që i dha atij debutimin në Borussia Dortmund. Por ai mund të duhet të luftojë për vendin e tij nga stoli.

Ndërsa Hakim Ziyech shënoi disa gola kryesorë në rrugën e tyre për në Kupën FA dhe finalet e Ligës së Kampionëve, marokeni mund të jetë i kufizuar në kohën e tij të lojës dhe mund të tundohet të largohet nëse spekulimet që e lidhin atë me AC Milan janë të sakta.

Të diplomuarit e akademisë Callum Hudson-Odoi me siguri do të mbahen në skuadër pasi ai kualifikohet si i lindur në shtëpi por Tammy Abraham duket i gatshëm të largohet pasi të jetë ngrirë jashtë skuadrës.

Kjo pothuajse do të garantonte vendin e Olivier Giroud në skuadër pasi francezi shënjestër zgjati marrëveshjen e tij për një sezon tjetër në fillim të qershorit.

Skuadra e mundshme e ditës së ndeshjes Chelsea për sezonin 2021-22:

Formacioni bazë: Mendy; Sule, Thiago Silva, Rudiger; Hakimi, Kante, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Werner.

Zëvendësimet: Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, James, Jorginho, Pulisic, Hudson-Odoi, Ziyech, Giroud./Lajmi.net/