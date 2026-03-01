Izraeli thotë se e ka ‘çmontuar’ shtabin iranian të luftës

Në një përditësim në kanalin e tyre Telegram, Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) thonë se “çmontuan Shtabin e Luftës Iraniane”, ku thonë se ishin të pranishëm operativë të regjimit iranian. Ushtria izraelite thotë se qendrat e komandës, përfshirë selinë e Trupave të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), selinë e inteligjencës, qendrat e komandës së Forcave…

Bota

01/03/2026 21:06

Në një përditësim në kanalin e tyre Telegram, Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) thonë se “çmontuan Shtabin e Luftës Iraniane”, ku thonë se ishin të pranishëm operativë të regjimit iranian.

Ushtria izraelite thotë se qendrat e komandës, përfshirë selinë e Trupave të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), selinë e inteligjencës, qendrat e komandës së Forcave Ajrore të IRGC dhe selinë e sigurisë së brendshme, u goditën në “një valë sulmesh në shkallë të gjerë”.

IDF thotë se do të “vazhdojë të shënjestrojë infrastrukturën ushtarake dhe operativët e regjimit terrorist iranian kudo që ata veprojnë”, ka raportuar BBC

