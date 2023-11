Izrael – Zvicra: Xhaka starues, Shaqiri në bankën rezervë Ndeshja e mbetur e Grupit I, ndërmjet Izraelit dhe Zvicrës do të zhvillohet sot me fillim nga ora 20:45. Skuadrat kanë publikuar formacionet zyrtare, shkruan lajmi.net. Te Zvicra janë ftuar tre shqiptarë, prej të cilëve vetëm Granit Xhaka do të luajë nga minuta e parë, kurse Xherdan Shaqiri dhe Andi Zeqiri kanë mbetur në bankën…