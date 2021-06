Italia kalon në epërsi, autogol nga Demiral

Goli për Italinë erdhi nga një autogol i Merih Demiral në min 53’ pas një goditje të fuqishme nga Domenico Berardi, raporton lajmi.net.

‘Azzurët’ ishin dominues gjatë tërë ndeshjes dhe më në fund ja dolën ta thyejnë mbrojtjen e Kombëtares Turke.

Me këtë gol të Italisë tani pritet të shohim lojë edhe më të mirë, pasi Turqia nuk do të pajtohet asesi me këtë rezultat. /Lajmi.net/

Demiral scores the first goal of the competition and its an own goal and gives Italy the lead against Turkey.

