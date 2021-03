Italia do të mbyllë të gjitha shkollat në “zonat e kuqe”

Qeveria e Italisë urdhëroi sot mbylljen e të gjitha shkollave në zonat me rrezik të lartë, pasi shifrat e fundit tregojnë se mbi 50 për qind e rasteve të koronavirusit janë të lidhura me llojin e ri shumë ngjitës britanik.

Të gjitha shkollat në zonat me rrezik të lartë do të kalojnë në mësimin në distancë të shtunën, pasi deri më tani vetëm shkollat e mesme në të ashtuquajturat zona të kuqe janë mbyllur.

Të dhënat e reja të lëshuara nga Instituti shëndetësor shtetëror ISS tregojnë se 54 për qind e rasteve me koronavirusin e ri në Itali shkaktohen nga lloji britanik.

“Lloji britanik po përhapet veçanërisht shpejt midis popullatës së re. Kjo është arsyeja pse ne morëm vendimin që të gjitha shkollat në zonat e kuqe të kalojnë në mësimin në distancë”, tha ministri i Shëndetësisë Roberto Speranza në një konferencë shtypi.

Sipas klasifikimit të fundit, i cili hyri në fuqi të hënën, vetëm dy nga 20 provincat italiane janë shënuar si të kuqe: Bazilikata dhe Molise në jug të gadishullit, ndërsa Lombardia, në veri, në të cilën Milano, Piemonte dhe Marçe, janë në qendër, janë shpallur portokalli.

Kryeministri i ri Mario Draghi, pas marrjes së detyrës në shkurt, u zotua se “në çdo mënyrë” do të përpiqet të ndalojë pandeminë që deri më tani ka lënë të vdekur rreth 100.000 njerëz në Itali, si dhe ka shkatërruar ekonominë e saj.

Të hënën, ish-guvernatori i Bankës Qendrore Evropiane i besoi administrimin e krizës me koronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, i cili zëvendësoi sipërmarrësin Domenico Arcuri si komisionar special për krizat shëndetësore.

Dekreti i ri shtrin gjithashtu ndalimin e udhëtimit nga një krahinë në tjetrën deri më 27 mars.

Teatrot dhe kinematë do të hapen më 27 mars në “zonat e verdha”, me 25 për qind të shfrytëzimit dhe muzetë do të jenë të hapur të shtunave gjithashtu, jo vetëm gjatë ditëve të javës.