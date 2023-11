Istogun me dy ndeshje të vështira në Sllovaki Kampioni i Kosovës në hendboll, Istogu, do t’i luaj në fundjavë dy ndeshje në Sllovaki. Në kuadër të rrethit të tretë të Kupës Evropiane për hendbolliste, Istogu përballet me skuadrën e madhe sllovake, Iuventa Michalovce. Të dy ndeshjet janë në Michalovce. KHF Istogu ka njoftuar se ka vendosur që dy ndeshjet t’i luaj në Sllovaki…