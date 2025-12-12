Ismet Beqiri synon rikthimin në Kuvendin e Kosovës
Ismet Beqiri nga LDK, po synon që në zgjedhjet e 28 dhjetorit, të rikthehet si deputet në Kuvendin e Kosovës.
Për mungesën e tij në skenën politike, në “DPT te Fidani”, Beqiri tha se nuk i mbetet merak që s’ka qenë pjesë e një maskarade politike, megjithatë ai shtoi se do të donte të jepte sadopak kontributin e tij në parlament.
“Është shqetësuese ajo që ka ndodhur gjatë këtyre muajve që lamë pas, është një sentiment i veçantë kur mungon, dhe nuk mund të japësh kontributin, ani pse nuk të mbetet merak me qenë në të gjithë atë maskaradë që ka ndodhur gjatë këtyre muajve”, u shpreh Beqiri.
Megjithatë, fajin e bllokadës të shtetit, Beqiri ia hodhi partisë që fitoi zgjedhjet e 9 shkurtit.