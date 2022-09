“Ishalla mundeni me i mbajt lotët”, Gjesti paralajmëron këngën e re Këngëtari, Gjesti këtë sezon ishte aktiv me lansimin e këngëve të reja. E siç duket këngëtari nuk ka të ndalur, pasi ai së fundmi paralajmëroi këngën e re, shkruan lajmi.net. Me anë të një postimi në Instagram, artisti zbuloi se shumë shpejt do sjellë projektin e ri muzikor. “Pritne, shumë shpejt, ishalla mundeni me i…