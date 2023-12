Ish-ylli i Real Madridit dhe Bayernit rrëfen jetën në Katar: Më thanë që nuk duhet të bëj dush lakuriq, ishte shumë e vështirë

Ish-ylli i Bayern Munichut dhe Real Madridit, James Rodriguez në një intervistë për brazilianin Globo, ka folur për përvojën e tij në Katar, kur luajti për Al Rayyan në sezonin 2021/22.

Kolumbiani nuk qëndroi gjatë atje, duke zbuluar pse të qenit atje ishte një makth për të, përcjell lajmi.net.

“Jeta dhe kultura në Katar janë shumë të vështira. Ishte një vend ku ishte e vështirë të përshtateshe. Ti e di që në futboll të gjithë janë të zhveshur kur bëjnë dush, por shokët e skuadrës më thanë “Nuk mund ta bësh kështu”. Kisha frikë”, tha Këpuca e Artë e Botërorit 2014.

Ai zbuloi se çfarë tjetër po i shkaktonte një problem.

“Të gjithë hanë me duar atje, gjë që e kisha të vështirë të mësohesha. Më dhanë ushqim me duar, i thashë: “Jo faleminderit”. Kërkova takëm dhe më thanë: “Jo, me duar” dhe iu përgjigja: “Ti je i çmendur, nuk do të ha me duar”.

Në Katar, shtoi ai, është zakon të hahet me dorën e djathtë sepse dora e majtë përdoret për “higjienën personale”. Por James këmbënguli të përdorte takëm.

Ai luajti vetëm 16 ndeshje për Al-Rayyan, duke shënuar pesë gola dhe duke asistuar shtatë.

Më pas ai kaloi te Piraeus Olympiacos, me të cilin ndërpreu kontratën pas vetëm gjashtë muajsh. Ish-ylli i Kupës së Botës 2014 tani luan për Sao Paulo të Brazilit. Por ka edhe vështirësi në klubin e ri.

“Mendova se futbolli këtu do të ishte më pak kërkues, por është shumë fizik. Loja shpesh ndërpritet për faull dhe ka shumë kontakte. Mendova se do të ishte më teknik. Ka shumë lojtarë cilësorë, por loja është shumë e vështirë”, u ankua James./Lajmi.net/