Ish-ylli i Man United shndërrohet në lojtar profesionist i Call of Duty

Javier Hernandez bëri një karrierë të mirë në Premierligë, duke qenë një makth i gjallë për tifozët dhe lojtarët e Chelsea.

Goli i tij i fundit kundër Chelseat erdhi në sezonin 17/18 kur ai doli nga pankina për të siguruar një pikë për West Ham.

Megjithatë, ai ishte te Manchester United ku Chicharito mbahet mend më së miri – me meksikanin rregullisht në listën e rezultateve për Djajtë e Kuq. Meksikani luajti për herë të fundit në MLS për LA Galaxy, por ai u largua në verën e shkuar.

Chicharito e ka mbajtur veten të zënë gjatë kohës së tij larg fushës, duke u kënaqur me pasionin tjetër të tij, lojërat. Në vitin 2022, ai nënshkroi për ekipin e eSports Complexity.

Ai shpjegoi: “Lojërat kanë qenë gjithmonë një pasion i imi, dhe duke nënshkruar me Complexity Stars, do të jem në gjendje të krijoj përmbajtje dhe të organizoj ngjarje për t’u angazhuar më mirë me fansat e mi jashtë fushës”.

Chicharito tani drejton llogarinë e tij në Tëitch duke luajtur Call of Duty për fansat.

Megjithatë, çdo dyshim që Chicharito luan në tastierën e tij për t’u çlodhur, hidhet shpejt nga dritarja. Në një klip viral, ai mund të dëgjohet duke bërtitur: “Hesht f**ing bot!”, “Mbylle”, “Ti je mbyllur keq, kujdes lart!”

Chicharito transmeton rregullisht në Twitch ku krahas Call of Duty ka luajtur EAFC, eFootball dhe Five Nights at Freddy’s.