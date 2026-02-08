Ish-ushtarit të UÇK-së i caktohen 30 ditë paraburgim nga gjykata në Beograd

Autoritetet gjyqësore serbe ia kanë caktuar 30 ditë paraburgim në Beograd shtetasit të Republikës së Kosovës, Mit’hat Llozhanin, i ndaluar para tre ditësh nga policia serbe. Lajmin për PortalinMagazina.com e kanë konfirmuar të afërm të Llozhanit. “Sot ia kanë caktuar masën e paraburgimit për 30 ditë dhe e kanë çu në Beogrard”, citohet të ketë thënë…

Lajme

08/02/2026 13:04

Autoritetet gjyqësore serbe ia kanë caktuar 30 ditë paraburgim në Beograd shtetasit të Republikës së Kosovës, Mit’hat Llozhanin, i ndaluar para tre ditësh nga policia serbe.

Lajmin për PortalinMagazina.com e kanë konfirmuar të afërm të Llozhanit.

“Sot ia kanë caktuar masën e paraburgimit për 30 ditë dhe e kanë çu në Beogrard”, citohet të ketë thënë një i afërm i ish ushtarit të UÇK-së.

Llozhani, ish ushtar i UÇK-së, po udhëtonte nga Gjermania për në Kosovë përmes Serbisë kur ai u ndalua dhe gjatë kontrollit iu gjet kartela e veteranit.

Ministria e Jashtme e Kosovës, ka bërë të ditur se Zyra Ndërlidhëse në Serbi ka njoftuar për rastin Delegacionin e Bashkimit Europian në Serbi, si dhe ka dërguar nota verbale pranë misioneve diplomatike të vendeve të Quint-it të akredituara në Serbi, me qëllim sigurimin e angazhimit të partnerëve ndërkombëtarë në mbrojtje të të drejtave dhe sigurisë së shtetasit të Republikës së Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

February 8, 2026

KEK thotë se për dy muaj ka prodhuar 110 mijë MWh...

Lajme të fundit

KEK thotë se për dy muaj ka prodhuar...

BQK: Remitancat arritën 1.42 miliard euro në 2025

FBI: Epstein financoi organizata të lidhura me ushtrinë izraelite

Trafikonte armë zjarri në Tiranë, arrestohet 27-vjeçari nga Kosova