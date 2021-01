Ish-ushtari i UÇK-së i reagon Limajt: Ndale veten sepse fundi po të vjen, nuk je ti për t’i mbrojtur çlirimtarët

Kryeziu i ka thënë Limajt se nuk është ky i fundit për t’i mbrojtur çlirimtarët e UÇK-së.

“Fatmir Lima po thirreni ne moton tënde me “Çlirimtaret” e që asnjëher nuk i mbrojte Çlirimtarët? Fatmir ku ishe ti gjatë vitit 2014 kur ti i largove nga puna pikërisht çlirimtarët?”, ka shkruar Kryeziu.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Tutje, ai ka treguar se ishte njëri nga ata që ishin larguar nga puna dhe tha se e di arsyen e largimit.

“Unë jam njeri nder ata që ju me larguat nga puna dhe se e di edhe arsyen pse me larguat nga puna: E para sepse isha mbeshtetes i Partis Demokratike të Kosovës , dhe e dyta sepse isha luftëtar i njesitit “Lumi ” me Komandant Isni Kilaj.”, ka shkruar ish-ushtari i UÇK-së.

Gjithashtu, në shkrim ka parashtruar edhe disa pyetje për liderin e Nismës Socialdemokrate Fatmir Limajn, duke i thënë se me ata të cilët po bën fushatë ai, nuk i ka bashkëluftëtar e as shokë të idealit.

“Fatmir a ishe ti që në zgjedhjet e vitit 2013 thojshe se nuk do e largosh nga puna asnjë person vetëm se po mendojn ndryshe e në realitet i largove te gjith nga puna?