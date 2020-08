Ish-shoqja e Meghan rrëfen disa detaje nga martesa e saj e parë

Ish-shoqja e Meghan Markle ka folur para mediave të huaja për martesën e parë të dukeshës dhe ka ndarë detaje deri më tani të panjohura.

Para martesës me princin Harry, aktorja ishte e martuar për dy vjet me producentin filmik, Trevor Engelson, me të cilin u nda në vitin 2013.

Ndërsa ish-mikesha e Meghan, Ninaki Pridi, ka thënë për mediat amerikane, se Markle gjithmonë ka ëndërruar të martohet, kështu që pas takimit me Trevor, ajo menjëherë pa një mundësi që ëndrra e saj të realizohej përfundimisht – transmeton KP.