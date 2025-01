​Ish-shefi i operacioneve kroate: Ky nuk është fundi për Vuçiqin, por ai është tronditur mirë

Ish-kreu i operacioneve në Agjencinë Kroate të Sigurisë dhe Inteligjencës (SOA), Ante Letica, foli për bllokadat dhe protestat në Serbi, si dhe për ngjarje të tjera aktuale.

E pyetur nëse një situatë e tillë shënon fundin e qeverisjes së Aleksandër Vuçiqit, Letica është përgjigjur: “Ky nuk është fundi i Vuçiqit, por ai është në knockdown, është tronditur mirë, i mungon pak, por ka hapësirë dhe ai. ngadalë po e pushton atë hapësirë”, shkruan N1.

Ai ka kujtuar se në fjalimin e tij para studentëve, Vuçiq ka shpjeguar dhe gjoja ka pranuar kërkesat e tyre, madje edhe më shumë se kaq.

“Dokumentet rreth mbulesës së diskutueshme janë publikuar, të dyshuarit janë në paraburgim dhe do të gjykohen. Ai gjithashtu planifikon të ristrukturojë më shumë se 50 për qind të qeverisë, të investojë 20 për qind më shumë në arsim, të falë të gjithë ata që dyshohet se kanë shkaktuar trazira mes studentëve dhe protestuesve dhe të ndjekë penalisht ata që sulmuan protestuesit. “Ai tha se do të organizonte një referendum këshillues për të fituar ose humbur mbështetjen dhe se, nëse e humbiste atë, do të largohej dhe se nuk kishte frikë nga zgjedhjet e reja”, shtoi Letica.

Vuçiq ia doli, tha ai, të përçajë opozitën, të krijojë një kartel shtypi që funksionon ekskluzivisht për të, rrëzoi sistemin e sigurisë dhe inteligjencës së Serbisë, të cilin po e keqpërdor edhe në këtë situatë kur vizaton një objektiv në ballin tonë. gazetarë dhe i shpall ato.

“Agjentët e SOA, studentë, gra që ishin në punëtori. “Ai është nominalisht mjeshtër në Serbi, po organizon një referendum për vetëbesimin”, shtoi Letica.