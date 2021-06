Ish-shefi i anti-drogës që vdiq dje ishte mik i ngushtë i këngëtares shqiptare

Me arsyen se asaj i ka ndërruar jetë një person i afërt, shkruan lajmi.net.

Rudolf Elezoviç, i njohur si ish-shefi i anti-drogës i është gjetur trupi i pajetë dhe Fjolla Morina i ka reaguar këtij lajmi duke shprehur ngushëllime për familjen dhe të gjithë ata që e kanë njohur.

Përmes një fotografie të të ndjerit e postuar në storien e saj në Instagram ajo shkroi se ka qenë mik i saj.

“Miku im i Dolfi shume veshtire po e kom te shkruaj per ty. Ngushellime te sinqerta familjes dhe miqve. Nje humbje e madhe per ne. Kujtimi i tij do te jete ne zemrat tona. Ngushllime”, ka shkruar Fjolla Morina në përshkrimin e fotografisë./Lajmi.net/