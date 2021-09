Ish-rektori i UP-së: Gjendja në arsim nuk përmirësohet me lirime nga pagesa

Ai tha se këto vendime kanë filluar që nga viti 2007 ku në atë kohë, sipas tij, është marrë vendimi që të zbritet pagesa e studentëve nga 130 euro në 60 euro e deri tek lirimi i studentëve të vitit të parë nga pagesa.

Dema thotë se gjendja në arsim nuk mund të përmirësohet me lirime nga pagesa por me gjithpërfshirje dhe sipas tij, kjo bëhet me strategji afatgjate.

“Ato vendime të qeverisë duhet respektohen, por ato duhet të kenë një qellim dhe efekt. Unë nga eksperienca ime në vitin 2016 në afatin e qershorit kishim 17 mijë qershor, një vit pas ai numër ra në 15 mijë dhe në vitin pasues ai numër ra në 13 mijë e në vitin 2020 ai ra në 10 mijë, por rënia e numrit të studentëve nuk është nga faktori para”, është shprehur Dema në Klan Kosova.

Më tej, Dema thotë se nuk pret diçka nga vendimi i qeverisë, pasi që sipas tij, viti i parë i studentëve nuk kanë paguar dhe disa kategori nuk kanë paguar dhe që ka qenë vetëm një përqindje e vogël e studentëve që kanë kryer pagesa.