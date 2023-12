Ish-portieri i Arsenalit “gozhdohet” në Angli për veprimin ndaj djaloshit që mbledhte topat

Në takimin e xhiros së 19-të të kampionatit anglez të futbollit, Bournemouth mundi Fulhamin me rezultat 3:0, duke arritur fitoren e katërt radhazi në ligë dhe ndeshjen e shtatë radhazi pa humbje.

Vendasit kaluan në epërsi në fund të pjesës së parë me golin e Justin Kluivert, Dominic Solanke shënoi 2:0 nga penalltia në minutën e 62-të dhe Luis Sinisterra konfirmoi fitoren në kohën e fundit.

Lojtari më i kritikuar i ndeshjes ishte portieri i Fulhamit, Bernd Leno, i cili pësoi tre gola dhe ish-portieri i Arsenalit u “kryqëzua” nga mediat angleze dhe rrjetet sociale për largimin e djalit që merrej me grumbullimin e topave gjatë ndeshjes, përcjell lajmi.net.

Leno ishte me nxitim dhe mendoi se djali po e bënte detyrën shumë ngadalë, ndaj në një moment e shtyu dhe ia mori topin.

What an absolute cunt Leno is. Imagine pushing a young ball boy when you’re a giant grown man. Disgusting fucking arsehole! #BOUFUL #leno pic.twitter.com/rSzNEdEU0B

— ⚒🫧⚒ TERRY ⚒🫧⚒ (@WestHam05610307) December 26, 2023