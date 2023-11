Ish-“nxitësja e tifozëve” e Brooklyn Nets e pranon publikisht se ka fjetur me gjysmën e skuadrës

View this post on Instagram



Ajo ka treguar se si ka fjetur me disa lojtarë të atij ekipi të NBA-së edhe pse kontrata e saj ia ndalonte.

Ajo i ka dhënë këto deklarata të forta para kamerave për Legon Hoops, shkruan lajmi.net.

View this post on Instagram

“Neve nuk lejohet të kontaktohen lojtarët sipas kontratës, por në kontratat e tyre ata mund të bëjnë çfarë të duan. Kam pasur marrëdhënie me disa lojtarë të Netsit ndërsa kërceja atje për katër viteve. Nuk dua të përmend emra, por ata nuk ishin lojtarë të stolit”, ka deklaruar Jen Ruffo.

Jen vallëzoi për Brooklyn për rreth katër vjet nga 2011 deri në 2015. /Lajmi.net/

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Former Brooklyn Nets cheerleader reveals that she had sexual relations with “multiple” Nets players last season.

She wouldn’t specify names but said “they weren’t bench players”. 👀 pic.twitter.com/ZmMMzhJuNx

— Legon Hoops (@LeqionHoops) November 2, 2023