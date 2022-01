Ish-ministri Zemaj: MSH me mosveprime ka hequr dorë nga menaxhimi i pandemisë

Ai deklaroi se tash e tre muaj nuk është diskutuar për menaxhimin e pandemisë.Zemaj theksoi se ky virus mund të luftohet vetëm me veprime konkrete.

“Qeveria – MSh , me mosveprimet e saj ka hequr dorë në menaxhimin e pandemisë. Ka tre muaj që nuk është diskutuar për menaxhimin e pandemisë. Ky virus nuk mund të luftohet vetëm me propagandë por me veprime konkrete. Andaj në mungesë të veprimit të kësaj Qeverie, qytetarët duhet ta shtojnë kujdesin për vete dhe familjet e tyre. Shtimi enorm i rasteve të të infektuarve, nuk duhet të shërbej për të larguar vëmendjen nga paaftësia në resorët tjerë!”, ka shkruar ai në një postim në “Facebook”.

Ndryshe sot janë konfirmuar edhe 2 mijë e 50 raste të reja të të infektuarve me virusin COVID-19./Lajmi.net/