Ish-ministri gjerman i reagon Daçiqit: Pretendimet ndaj një fqinji e çojnë drejt luftës, jo BE-së
Ish-ministri gjerman për Evropën, Michael Roth, ka reaguar ndaj deklaratës së Ivica Daçiqit se flamuri serb një ditë do të valojë mbi Prizren. Në një postim, Roth e ka kritikuar ashpër këtë deklaratë, duke e cilësuar si pretendim territorial ndaj një vendi fqinj. “Serbia e gjorë! Ivica Daçiq dëshiron që flamuri serb të valojë mbi…
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Ish-ministri gjerman për Evropën, Michael Roth, ka reaguar ndaj deklaratës së Ivica Daçiqit se flamuri serb një ditë do të valojë mbi Prizren.
Në një postim, Roth e ka kritikuar ashpër këtë deklaratë, duke e cilësuar si pretendim territorial ndaj një vendi fqinj.
“Serbia e gjorë! Ivica Daçiq dëshiron që flamuri serb të valojë mbi Prizren. Pretendimet territoriale ndaj një fqinji më lënë pa fjalë”, ka shkruar Roth.
Ai u ka bërë thirrje votuesve në Serbi që të kenë parasysh se për çfarë po vendosin në zgjedhjet e 25 tetorit.
“Kjo rrugë çon drejt luftës. Nuk çon drejt Bashkimit Evropian. Më nuk ka para të BE-së për Serbinë!”, ka shkruar Roth.