Ish-ministri gjerman i reagon Daçiqit: Pretendimet ndaj një fqinji e çojnë drejt luftës, jo BE-së

Ish-ministri gjerman për Evropën, Michael Roth, ka reaguar ndaj deklaratës së Ivica Daçiqit se flamuri serb një ditë do të valojë mbi Prizren. Në një postim, Roth e ka kritikuar ashpër këtë deklaratë, duke e cilësuar si pretendim territorial ndaj një vendi fqinj. “Serbia e gjorë! Ivica Daçiq dëshiron që flamuri serb të valojë mbi…

Lajme

11/10/2026 10:23

Ish-ministri gjerman për Evropën, Michael Roth, ka reaguar ndaj deklaratës së Ivica Daçiqit se flamuri serb një ditë do të valojë mbi Prizren.

Në një postim, Roth e ka kritikuar ashpër këtë deklaratë, duke e cilësuar si pretendim territorial ndaj një vendi fqinj.

“Serbia e gjorë! Ivica Daçiq dëshiron që flamuri serb të valojë mbi Prizren. Pretendimet territoriale ndaj një fqinji më lënë pa fjalë”, ka shkruar Roth.

Ai u ka bërë thirrje votuesve në Serbi që të kenë parasysh se për çfarë po vendosin në zgjedhjet e 25 tetorit.

“Kjo rrugë çon drejt luftës. Nuk çon drejt Bashkimit Evropian. Më nuk ka para të BE-së për Serbinë!”, ka shkruar Roth.

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2026

Policia Ushtarake e FSK-së përfundon kursin për mbrojtje të afërt në...

October 11, 2026

Kamberi: Vuçiqi po e paraqet listën shqiptare si armike për të...

October 11, 2026

Shqipëria dënon sulmin në Arabinë Saudite, Hoxha: Shënjestrimi i civilëve, i...

October 11, 2026

ATK-ja me qasje të re: Hyseni: Më shumë këshillime, më pak...

October 11, 2026

Katër persona humbin jetën nga uragani Isaias në ShBA, mijëra mbesin...

October 10, 2026

Policia sekuestron sasi të substancave narkotike dhe një armë zjarri në...

Lajme të fundit

Policia Ushtarake e FSK-së përfundon kursin për mbrojtje...

Kamberi: Vuçiqi po e paraqet listën shqiptare si...

Shqipëria dënon sulmin në Arabinë Saudite, Hoxha: Shënjestrimi...

ATK-ja me qasje të re: Hyseni: Më shumë...