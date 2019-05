Ish-kreu i SHISH-it: Thaçi s’flet kot, kam frikë se Berisha po përgatit terrenin për luftë

Për ish-kreun e SHIK, deklarata e Thaçit është shumë e fortë dhe beson se akuzat kanë argumente, transmeton Pamfleti.

“Për vrasjen dijeni konkret nuk kam po dua t’i besoj Thaçit, kjo deklaratë është shumë e fortë dhe jam i sigurt që nuk e thotë kot. Pavarësisht se thuhet në një periudhë konflikti midis dy njerëzve por deklarata është shumë e fortë. Unë besoj që Thaçi ka argumente në favor të kësaj teze që ka shtruar”, ka thënë Klosi.

I pyetur për akuzat që ish-kryedemokrati, Sali Berisha ka bërë për Klosin si organizator i vrasjes së kolonel Ahmet Krasniqit, ish kreu i SHIK i hedh poshtë dhe thekson se janë bërë të gjitha hetimet dhe nuk është gjetur asnjë lidhje, ndërsa Berishën e cilëson mjeshtër të mashtrimeve.

“Është e 100 herë dhe është bërë qesharake, kam qenë në shërbim në atë kohë, një ngjarje e rëndë. Jemi interesuar dhe hetuar për këtë çështje nuk ishte punë e kollajshme, meqenëse problem nuk ishte vetëm brenda Shqipërisë dhe në atë kohë Shqipëria ishte mbushur me lloj njerëzish, që pretendonin të ndihmonin, të pengonin Kosovën ne nuk arritën ndonjë përfundim të saktë. Gjithçka që ne hetuam ja dërguam organit të prokurorisë por nga Berisha kam dëgjuar shumë gjëra. Berisha ka folur 3 orë në komision parlamentar për mua dhe është mjeshtër I mashtrimeve, sajimeve. I përdorur për një strategji që ka menduar. Më vjen keq që këto përdoren prapë përpara fushatës zgjedhore dhe them se nuk janë të palidhura me atë që thotë se atë ditë do të bëhet luftë, zjarr kam frikë se ai po e përgatit terrenin”.