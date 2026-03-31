Ish-krerët e UÇK-së pritet ta përcjellin Kosovën nga Haga

31/03/2026 16:30

Kombëtarja e Kosovës sonte do ta zhvillojë ndeshjen më të madhe në historinë e saj.

“Dardanët” do të kenë punë me kombëtaren e Turqisë, në ndeshjen finale të “play-offit” për Botërorin 2026.

Këtë përballje, si milionë shqiptarë nga e gjithë bota, do ta shohin edhe ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen padrejtësisht në Hagë.

Këtë e ka konfirmuar ish-bashkëluftëtari i tyre, Nasim Haradinaj, për “Klan Kosova”.

“Nëse e transmeton ‘RTK’ ose ‘Klan Kosova’, ata do ta shohin këtë ndeshje”, tha Nasim Haradinaj në “Klan Kosova”.

Në Hagë, momentalisht janë në paraburgim dhe po gjykohen Hashim Thaqi, ish-presidenti i Kosovës, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi, Sali Mustafa.

Ndeshja Kosovë – Turqi do të luhet sonte, me fillim nga ora 20:45 në “Fadil Vokrri”.

March 31, 2026

Shtatë orë deri në përfundim të afatit për deklarim të pasurisë,...

March 31, 2026

Shqyrtohen aplikacionet e kandidatëve për gjyqtarë të Kushtetueses, intervistimi me gojë...

March 31, 2026

KFOR dhe Forcat Zvicerane zhvillojnë trajnim të përbashkët në Novoselë

March 31, 2026

Hoti takon shefen në detyrë të Zyrës së BE-së në Kosovë,...

March 31, 2026

“Shkëlqeni në fushë, i gjithë kombi po ju mbështet” – Ambasadorja...

March 31, 2026

Netanyahu: Më shumë se gjysma e luftës ka kaluar, Izraeli paralajmëron...

