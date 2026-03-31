Ish-krerët e UÇK-së pritet ta përcjellin Kosovën nga Haga
Kombëtarja e Kosovës sonte do ta zhvillojë ndeshjen më të madhe në historinë e saj. “Dardanët” do të kenë punë me kombëtaren e Turqisë, në ndeshjen finale të “play-offit” për Botërorin 2026. Këtë përballje, si milionë shqiptarë nga e gjithë bota, do ta shohin edhe ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen…
Këtë e ka konfirmuar ish-bashkëluftëtari i tyre, Nasim Haradinaj, për “Klan Kosova”.
“Nëse e transmeton ‘RTK’ ose ‘Klan Kosova’, ata do ta shohin këtë ndeshje”, tha Nasim Haradinaj në “Klan Kosova”.
Në Hagë, momentalisht janë në paraburgim dhe po gjykohen Hashim Thaqi, ish-presidenti i Kosovës, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi, Sali Mustafa.
Ndeshja Kosovë – Turqi do të luhet sonte, me fillim nga ora 20:45 në “Fadil Vokrri”.