Ish-këshilltari i Thaçit për Kurtin: S’di të kalkulojë dëmet që ia shkakton vendit

Gazetari i Frankfurter Allgemeine Zeitung, Michael Martens, sot ka njoftuar se ka realizuar një intervistë me kryeministrin Albin Kurti. Gazetari përmes Twitter ka shkëputur disa prej pikave kyçe të intervistës.

Ndër to, ai tregon se si Kurti e ka njoftuar rreth mënyrës së si ka bërë kompromis për çështjen e targave pasi ishte paralajmëruar nga ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier se situata në veri të Republikës së Kosovës “mund të përkeqësohej rëndë dhe në mënyrë të pakthyeshme”, raporton EO.

E pikërisht kjo deklaratë e Kurtit ka ngjallur debat në opinionin publik.

Artan Behrami ish këshilltar i ish presidentit Thaçi ka komentuar deklaratat e kryeministrit Kurti. Sipas tij, Kurti, s’di ti kalkulojë dëmet që po ia shkakton vendit.

“Sipas kësaj logjike, atë e ka ditur krejt Prishtina, e nuk e paska ditur as Kryeministri Kurti, as Presidentja Osmani, as AKI-ja, as Policia e Kosovës. Unë jam 100% i bindur se AKI-ja dhe Policia e Kosovës i kanë pasur të njëjtat shqetësime. D.m.th., e kemi një kryeministër, i cili nuk di të kalkulojë dëmet që ia shkakton vendit. Tepër shqetësuese”, ka shkruar Behrami.