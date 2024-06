Ish-gjyqtari i Kushtetueses: S’ka logjikë propozimi i Kurtit që Asociacioni të dërgohet në Komisionin e Venecias

Kadri Kryeziu, ish-gjyqtar i Kushtetueses, e ka konsideruar si të palogjikshme si në aspektin juridik njashtu edhe politik, propozimi i kryeministrit Albin Kurti që drafti i Asociacionit të në Komisionin e Venecias.

Kryeziu ka theksuar se Qeveria e Kosovës ka vetëm një detyrë, ta dërgojë këtë draft në Gjykatën Kushtetuese, dhe sipas tij, sa më parë.

“Institucionet e shtetit kanë të drejtë të dërgojnë kërkesë në Komision, por ky nuk merr vendim, jep vetëm rekomandime të tilla, ato kryesisht bëhen nga institucionet, por sipas mendimit tim, nuk ka ndonjë logjik as juridike e as politike. Qeveria e ka vetëm këtë detyrë, që këtë draft staut ta dërgoj në Kushtetuese dhe sa më herët aq më mirë”, ka deklaruar Kryeziu në emisionin FIVE.