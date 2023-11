Ish-futbollisti francez shokon me deklaratën: Kosova, Shqipëria e disa kombëtare nuk kanë lidhje me kualifikime për Evropian Ish-futbollisti francez, Christophe Dugarry ka përmendur Kosovën dhe Shqipërinë, të cilat sipas tij, janë në mesin e disa kombëtareve që nuk e meritojnë të luajnë as në kualifikime për Evropian. Dugarry u tregua i ashpër me deklaratën e tij, pasi i cilësoi si të “kota” disa kombëtare, përfshirë Kosovën dhe Shqipërinë. “Estonia, Azerbajxhani, Mali i…