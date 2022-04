Ish-drejtori i Policisë: Kontrabanda në veri s’mund të bëhet pa shqiptarët

Qalaj në emisionin “Këndi i Debatit” në Tëvë1, tha se në rastet kur sulmohet Policia kudo në botë, policët duhet të reagojnë me armë.

“Në rastet kur Policia sulmohet, kudo në botë, jo në veri por edhe në Ferizaj edhe në Lipjanin tim, Policia duhet të reagojë taman me armë. Kjo është e drejtë e çdo polici në botë. Mirëpo qasja me komunitet duhet me i trajtu njëjtë… Kemi pasur raste edhe në të kaluarën kur është gjuajtur Policia e Kosovës, fillimisht i ka pasë bllokuar KFOR-i, pastaj Policia disa herë, janë hapur prapë, kontrabanda është zhvilluar, ka pasur edhe arrestime të njerëzve që i kemi dërguar në Gjykatë dhe kurrë nuk e dimë si kanë përfunduar ato”, ka deklaruar ai.

Sipas tij, burim i kontrabandës është pjesa e shqiptarëve që i merr ato mallra nga veriu.

“Është e vërtetë që kontrabanda në veri nuk mund të bëhet pa shqiptarët në pjesën tjetër të Kosovës. Burim i kontrabandës janë pikërisht pjesa e shqiptarëve që i merr ato mallra nga veriu. Ky është fakt dhe nuk është vetëm sot por ka qenë një kohë të gjatë”, tha Qalaj.