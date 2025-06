Ish-deputeti Zafir Berisha largohet nga NISMA Ish-deputeti Zafir Berisha ka njoftuar largimin e tij nga Nisma Socialdemokrate. Ai ka bërë të ditur se aktivitetin e tij politik do ta vazhdojë në Bashkimin Demokratik në Prizren. “Nga sot, aktivitetin tim politik së bashku me bashkëpunëtorë do ta rikthej në BASHKIMIN DEMOKRATIK në Prizren, ndërsa Nisma-s i dëshiroj suksese”, ka shkruar Berisha në…