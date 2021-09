Irina Shayk me fustan të tejdukshëm të dizajnuar me lule merr pjesë në eventin e njohur

Fillimi i vjeshtës është më pak se dy javë larg, por Irina Shayk solli lule pranverore me dukjen e saj të mrekullueshme në Met Gala 2021.

Modelja 35-vjeçare ruse buzëqeshte kur goditi qilimin e kuq në Manhattan të hënën me një fustan mahnitës nudo që ishte zbukuruar me modele me lule 3D, transmeton lajmi.net.

Shtimi i një elementi të pakëndshëm në gala ishte prania e gruas së saj të ndarë të Kanye West, Kim Kardashian.

Modelja po bënte kthimin e saj triumfues në ngjarjen e profilit të lartë pasi kthehet pasi edicioni i vitit 2020 u anulua për shkak të pandemisë së vazhdueshme të koronavirusit.

Veshja bezhë e Irina Moschino nga Jeremy Scott mbi supe kishte një bustier që theksonte figurën e saj të orës.

Pëlhura e tejdukshme paraqiste një çarje të lartë për të nxjerrë në pah këmbët e saj të tonifikuara dhe të nxira.

Vetëm disa ditë më parë, Irina u pa rreth Nju Jorkut me fustane të lezetshme brune, por ajo dukej se kishte veshur një paruke elegant me prerje për këtë ngjarje./Lajmi.net/