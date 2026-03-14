Irani i përgjigjet Trumpit: Ngushtica e Hormuzit e mbyllur vetëm për armiqtë

14/03/2026 23:55

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se Strait of Hormuz do të jetë e mbyllur vetëm për anijet që u përkasin armiqve të Iranit dhe aleatëve të tyre.

Ai paralajmëroi gjithashtu se Teherani mund të sulmojë objektet e kompanive amerikane në rajon nëse shënjestrohet infrastruktura energjetike iraniane, duke shtuar se vendi do të përpiqet të shmangë zonat e populluara.

Deklarata vjen pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se disa vende mund të dërgojnë anije luftarake për të mbajtur të hapur këtë rrugë strategjike detare.

