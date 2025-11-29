Irani bojkoton shortin e Kupës së Botës

29/11/2025 08:15

Kombëtarja iraniane e futbollit tashmë ka siguruar pjesëmarrjen në Kampionatin Botër, por Irani ka vendosur të bojkotojë shortin e Kupës së Botës 2026, i cili mbahet në Uashington javën e ardhshme.

Sipas asaj që raporton agjencia shtetërore e lajmeve ”IRNA”, ky vendim ka ardhur pasi SHBA-të u kanë refuzuar vizat anëtarëve të delegacionit të Iranit.

Agjencia citoi zëdhënësin e federatës iraniane të futbollit, Amir-Mahdi Alavi, të ketë thënë se zyrtarët përballen me pengesa në marrjen e vizave që shkojnë përtej konsideratave sportive.

Alavi tha se federata i ishte drejtuar FIFA-s dhe shpresonte që kjo të ndihmonte në zgjidhjen e çështjes. Organi qeverisës i futbollit nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.

Administrata e Presidentit Donald Trump njoftoi në qershor një ndalim udhëtimi për qytetarët nga 12 vende, përfshirë Iranin. Lista përfshinte edhe Haitin, i cili javën e kaluar u kualifikua për Kupën e Botës.

Delegacioni iranian pritej të udhëhiqej nga presidenti i federatës së futbollit, Mehdi Taj, një nga zyrtarët më të lartë në futbollin aziatik dhe anëtar i dy komiteteve të FIFA-s që mbikëqyrin Kupën e Botës.

Ai është një nga nënkryetarët e Konfederatës Aziatike të Futbollit dhe anëtar i paneleve të FIFA-s me përgjegjësi për garat e organit qeverisës, plus futbollin e ekipit kombëtar të meshkujve në përgjithësi.

