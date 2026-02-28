Irani: 40 persona janë vrarë pas sulmit izraelit në një shkollë vajzash
Një zyrtar lokal i ka thënë agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA se 40 persona u vranë në një sulm izraelit në një shkollë fillore vajzash në qarkun jugor Minab të Iranit në provincën Hormozgan më 28 shkurt. Guvernatori Mohammad Radmehr tha se 48 të tjerë u plagosën dhe numri i të vdekurve nga sulmi në…
Bota
Guvernatori Mohammad Radmehr tha se 48 të tjerë u plagosën dhe numri i të vdekurve nga sulmi në shkollën e vajzave Shajareh Tayyebeh po rritet.