Intervistohen 14 persona në Gjilan mbi dyshimet për manipulim votash
Hetimet për manipulimin e votave po vazhdojnë në mbarë vendin, e dhjetëra të dyshuar për përfshirje në to janë aktualisht të arrestuar.
Këto hetime kanë filluar edhe në Komunën e Gjilanit, ku janë intervistuar 14 persona.
Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net, zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Gjilan, Ismet Hashani.
“Janë intervistuar 14 persona dhe varësisht nga të gjeturat, Policia Rajonale e Hetimeve me koordinim të ngushtë me Prokurorinë e Shtetit do të vazhdojë edhe intervistimin e personave të tjerë”, ka thënë Hashani.
Ai ka thënë se të gjithë të intervistuarit, janë liruar në procedurë të rregullt. /Lajmi.net/