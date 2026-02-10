Intervistohen 14 persona në Gjilan mbi dyshimet për manipulim votash

Hetimet për manipulimin e votave po vazhdojnë në mbarë vendin, e dhjetëra të dyshuar për përfshirje në to janë aktualisht të arrestuar. Këto hetime kanë filluar edhe në Komunën e Gjilanit, ku janë intervistuar 14 persona. Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net, zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Gjilan, Ismet Hashani. “Janë intervistuar 14 persona…

Lajme

10/02/2026 18:25

Hetimet për manipulimin e votave po vazhdojnë në mbarë vendin, e dhjetëra të dyshuar për përfshirje në to janë aktualisht të arrestuar.

Këto hetime kanë filluar edhe në Komunën e Gjilanit, ku janë intervistuar 14 persona.

Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net, zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Gjilan, Ismet Hashani.

“Janë intervistuar 14 persona dhe varësisht nga të gjeturat, Policia Rajonale e Hetimeve me koordinim të ngushtë me Prokurorinë e Shtetit do të vazhdojë edhe intervistimin e personave të tjerë”, ka thënë Hashani.

Ai ka thënë se të gjithë të intervistuarit, janë liruar në procedurë të rregullt. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 10, 2026

Dogana sekuestron mbi 24 mijë euro mallra të falsifikuara në Ferizaj

Lajme të fundit

Dogana sekuestron mbi 24 mijë euro mallra të falsifikuara në Ferizaj

Basha: Seanca konstituive nesër në ora 17:00, partitë...

Pesë nënkryetarët e Kuvendit të Kosovës pritet të votohen në pako nesër

Agjendë e ngjeshur, Kurti nuk udhëton sonte në Shkup për operën e Kosovës