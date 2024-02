Interi pret sonte Juventusin për përballjen direkte për pozitën e parë Serie A sjell sonte “Derby d’Italia” në kuader të javës së 23-të. Përballja, e cilësuar si derbi më i madh italian, do të zhvillohet në “Guiseppe Meazza”, me fillim prej orës 20:45. Interi, që ka një ndeshje më pak të zhvilluar, prin në tabelë me 54 pikë, kurse Juventusi është i dyti me vetëm një…