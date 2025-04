Interi eliminon Bayernin dhe kualifikohet në gjysmëfinale

Interi ka arritur një barazim dramatik 2:2 në ndeshjen e kthimit kundër Bayern Munich në Itali, duke siguruar kalimin në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve me një rezultat total prej 4:3, pasi fitoi 2:1 në Mynih në ndeshjen e parë.

Ndeshja e dytë nisi me një dominim të Bayern Munich, të cilët kaluan në avantazh në minutën e 52 me një gol të Harry Kane, duke i dhënë shpresë për një rikthim të mundshëm. Pas këtij momenti, Interi reagoi shpejt dhe barazoi në minutën e 58 me një gol të Lautaro Martinez, i cili mbylli një aksion të shpejtë, duke i dhënë tifozëve italianë besim se mund të qëndronin në lojë.

Përgjigjja e Interit vazhdoi, pasi Benjamin Pavard shënoi golin e dytë për zikaltrit në minutën e 61, duke përmbysur rezultatin. Megjithatë, Bayerni nuk u dorëzua dhe e gjeti rrugën e barazimit në minutën e 76 me një gol nga Eric Dier.

Me këtë barazim, Interi arriti të mbajë rezultatin e përgjithshëm 4:3 dhe siguroi kalimin në gjysmëfinale, ku do të përballet me një kundërshtar të fortë – Barcelona.