Intensiteti i protestës, polici e ngatërron gazetarin e lajmi.net me protestues – ia konfiskon telefonin, por ia riktheu prapë (VIDEO)

Intensiteti i protestës në Tiranë sa vjen e rritet. Policia e Shtetit tashmë kanë filluar të ngatërrojnë protestuesit me gazetarët, transmeton lajmi.net. Një moment i tillë i ngatërresës i ka ndodhur një efektivi policor me gazetarin e lajmi.net, Selim Miftari. Polici, duke menduar se është protestues, ia ka konfiskuar telefonin gazetarit. Por, pasi e ka…

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15/10/2026 19:49

Intensiteti i protestës në Tiranë sa vjen e rritet.

Policia e Shtetit tashmë kanë filluar të ngatërrojnë protestuesit me gazetarët, transmeton lajmi.net.

Një moment i tillë i ngatërresës i ka ndodhur një efektivi policor me gazetarin e lajmi.net, Selim Miftari.

Polici, duke menduar se është protestues, ia ka konfiskuar telefonin gazetarit. Por, pasi e ka kuptuar se nuk është protestues, ia ka rikthyer./lajmi.net/

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