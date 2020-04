“Inspirim i imi”, fjalët e Ronës pas vdekjes së Violeta Rexhepagiqit

Gjatë ditës së sotme ka ndërruar jetë këngëtarja dhe gazetarja e mirënjohur shqiptare, Violeta Rexhepagiqi, shkruan lajmi.net.

Ky lajm ishte i hidhur për të gjithë, ndër emrat që e kujtuan ishte edhe këngëtarja Rona Nishliu e cila thotë se ajo ka qenë insprim për të.

“Shumë e dashun Viki, lajmi që na le 😢, është lajmi më i hidhun për mua këto vite, për shumë arsye. Mbetesh inspirim i imi, për shpirtin e lirë, guximin dhe mendjen plotë! Si ti nuk do të ketë kurrë. Të dua shumë ❤️Bashkë me @krenarerugova të kemi pasë në krijimin më të dashur dhe të kam mbajtë me vete në shumë udhëtime të tjera… #RIPVioletaRexhepagiqi”, shkruan në postimin e saj, Rona Nishliu./Lajmi.net/