Inspektorati ndalon punimet në një shtëpi private në Prizren, s’kishte masa sigurie

Inspektorati Qendror i Punës gjatë inspektimit në një shtëpi private në komunën e Prizrenit, ka konstatuar se kishte parregullësi në mosmarrjen e masave për siguri dhe shëndet në punë. Për këtë arsye, Inspektorati Qendror i Punës ka nxjerrë vendim për ndalimin e përkohshëm të punimeve në këtë shtëpi private, deri në eliminimin e të gjitha…

Lajme

16/10/2026 16:27

Inspektorati Qendror i Punës gjatë inspektimit në një shtëpi private në komunën e Prizrenit, ka konstatuar se kishte parregullësi në mosmarrjen e masave për siguri dhe shëndet në punë.

Për këtë arsye, Inspektorati Qendror i Punës ka nxjerrë vendim për ndalimin e përkohshëm të punimeve në këtë shtëpi private, deri në eliminimin e të gjitha mangësive të evidentuara dhe krijimin e kushteve të sigurta për zhvillimin e punës.

Inspektorati Qendror i Punës deklaron se mbetet i përkushtuar në mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit të punës dhe apelon te të gjithë punëdhënësit që të respektojnë standardet e sigurisë dhe shëndetit në punë, me qëllim të parandalimit të aksidenteve në vendin e punës.

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2026

Kryesia e Kuvendit mblidhet të hënën, në rend dite tri pika...

October 16, 2026

Dy aksidente trafiku në rrugën Prishtinë–Podujevë

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

October 16, 2026

Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita...

October 9, 2026

45% e qytetarëve në Kosovë përdorin ChatGPT, 73% e pyetjeve të...

Lajme të fundit

Kryesia e Kuvendit mblidhet të hënën, në rend...

“Jam me fat që jam gjallë”, Merino kujton sulmin që tronditi Dortmundin

Dy aksidente trafiku në rrugën Prishtinë–Podujevë

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve...