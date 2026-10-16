Inspektorati ndalon punimet në një shtëpi private në Prizren, s’kishte masa sigurie
Inspektorati Qendror i Punës gjatë inspektimit në një shtëpi private në komunën e Prizrenit, ka konstatuar se kishte parregullësi në mosmarrjen e masave për siguri dhe shëndet në punë. Për këtë arsye, Inspektorati Qendror i Punës ka nxjerrë vendim për ndalimin e përkohshëm të punimeve në këtë shtëpi private, deri në eliminimin e të gjitha…
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Inspektorati Qendror i Punës gjatë inspektimit në një shtëpi private në komunën e Prizrenit, ka konstatuar se kishte parregullësi në mosmarrjen e masave për siguri dhe shëndet në punë.
Për këtë arsye, Inspektorati Qendror i Punës ka nxjerrë vendim për ndalimin e përkohshëm të punimeve në këtë shtëpi private, deri në eliminimin e të gjitha mangësive të evidentuara dhe krijimin e kushteve të sigurta për zhvillimin e punës.
Inspektorati Qendror i Punës deklaron se mbetet i përkushtuar në mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit të punës dhe apelon te të gjithë punëdhënësit që të respektojnë standardet e sigurisë dhe shëndetit në punë, me qëllim të parandalimit të aksidenteve në vendin e punës.