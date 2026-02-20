Inskenoi grabitje për të përvetësuar 1400 euro, arrestohet punëtori i një poste të shpejtë në Malishevë

Një person është arrestuar pasi dyshohet se ka inskenuar një grabitje për të përvetësuar 1400 euro në fshatin Llazicë, Komuna e Malishevës. Sipas njoftimit të Policisë, më 20 shkurt 2026, rreth orës 12:00, autoritetet janë informuar për një grabitje të raportuar nga ankuesi me inicialet Xh. K., punëtor i një poste të shpejtë. Ai kishte…

Lajme

20/02/2026 19:56

Një person është arrestuar pasi dyshohet se ka inskenuar një grabitje për të përvetësuar 1400 euro në fshatin Llazicë, Komuna e Malishevës.

Sipas njoftimit të Policisë, më 20 shkurt 2026, rreth orës 12:00, autoritetet janë informuar për një grabitje të raportuar nga ankuesi me inicialet Xh. K., punëtor i një poste të shpejtë. Ai kishte deklaruar se dy persona të dyshuar, nën kërcënimin e një mjeti të mprehtë (thikë), i kishin marrë një çantë me 1400 euro, raporton lajmi.net

Pas pranimit të rastit, njësitet e Stacionit Policor në Malishevë dhe Sektori Rajonal i Hetimeve në kuadër të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Gjakovë kanë ndërmarrë veprime të menjëhershme hetimore. Janë siguruar vendi i ngjarjes, janë mbledhur dhe analizuar provat, si dhe është intervistuar ankuesi.

Si rezultat i hetimeve të shpejta dhe analizës së provave, policia ka konstatuar se grabitja e raportuar nuk kishte ndodhur dhe se rasti ishte inskenuar nga vet ankuesi me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të mjeteve financiare.

I dyshuari ka pranuar veprën dhe ka treguar vendin ku i kishte fshehur të hollat, të cilat janë gjetur dhe sekuestruar nga policia. Mjetet financiare më pas janë kthyer te pala përkatëse.

Me vendim të prokurorit kompetent, ndaj tij është iniciuar rasti “Lajmërim apo kallëzim i rremë”, ndërsa i njëjti është ndaluar për 48 orë./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 20, 2026

Spitali i Pejës konfirmon vdekjen e gruas nga Istogu që u...

February 20, 2026

Trump shpall taksë globale 10% sipas Aktit të Tregtisë, paralajmëron hetime...

February 20, 2026

Dy të lënduar nga aksidenti në Fushë Kosovë

February 20, 2026

Vdes gruaja që u plagos me armë zjarri në Istog

February 20, 2026

NASA synon të nisë një ekuipazh rreth Hënës

February 20, 2026

Raportohet se gazetari i DW është arrestuar në Turqi, dyshohet për...

Lajme të fundit

Neymar jep lajmin e hidhur, pensionimi do të ndodh së shpejti

Spitali i Pejës konfirmon vdekjen e gruas nga...

Trump shpall taksë globale 10% sipas Aktit të...

Dy të lënduar nga aksidenti në Fushë Kosovë