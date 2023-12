Infantinon takohet me Agim Ademi, paralajmëron vizitën në Kosovë Presidenti Agim Ademi, ka zhvilluar një takim me presidentin e FIFA-s, Giani Infantino, në Jeddah të Arabisë Saudite, ku po mbahet Kupa e Botës për klube. Kreu i FFK-së ndodhet në Jeddah, me ftesë të presidentit të FIFA-s. Gjatë takimit dhe darkës së përbashkët, presidenti Ademi dhe presidenti Infantino kanë diskutuar për prioritetet e Federatës…